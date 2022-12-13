Eski eşini sokak ortasında tabancayla yaralayan erkek tutuklandı
Ankara'da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan Mehmet E. isimli erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet E. isimli erkek, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinde eşi Pelin C.'yi yaraladığı günü anlatan şüpheli, başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını söyledi.
Olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını belirten Mehmet E., kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini ve bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancıyı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti.
Sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne süre şüpheli, olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını söyledi.
İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Mehmet E, "eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
İki kurşunla ağır yaralanan Pelin C'nin tedavisi sürüyor.
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