Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni Dicle Nehri’nde bulundu

Diyarbakır’da kayıp olarak aranan Sedat Karagöz’ün 6 gün sonra Dicle Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni Dicle Nehri’nde bulundu
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 21:45

Diyarbakır’da kayıp olarak aranan Sedat Karagöz’ün (48), 6 gün sonra Dicle Nehri’nde cansız bedenine ulaşıldı. 

Sur ilçesinde 26 Mart’ta Sedat Karagöz’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Karagöz’ün en son Kırklar Dağı mevkisinde olabileceği bilgisi üzerine, Dicle Nehri’nde AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 dalgıç, 4 arama kurtarma personeli ile dalgıç ve arazi araçlarıyla yapılan aramalarda, akşam saatlerinde Karagöz’ün suda cansız bedeni bulundu. Karagöz’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır #Dicle Nehri

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