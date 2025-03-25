Eskişehir'de cansız bedeni bulunmuştu: Ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası çıktı

Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de cansız bedeni bulunmuştu: Ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası çıktı
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İHA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:11

Eskişehir'de dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan Fatma Nezihe Akkuş'un (75) cansız bedeni, bugün sabah saatlerinde Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nda bulundu.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenilen Akkuş'un kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #cansız beden #eskişehir #kayıp #Mithat Körler

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