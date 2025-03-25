Trabzon'da denizde cansız beden bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Trabzon'da denizde cansız beden bulundu
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AA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:51

İlçe sahili açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu 112 İhbar Hattı'na bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri ekipleri sevk edildi.

Su yüzeyinde olan ceset, ekiplerce denizden çıkarıldı.

Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Etiketler: #ceset #trabzon #deniz

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