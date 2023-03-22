Diyarbakır’da Nevruz kutlamasına 'terör' soruşturması: 186 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:05

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 13:40

Merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün Nevruz etkinliği düzenlenmiş; etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’li bazı milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

HDP öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, alanda bulunan gruplar tarafından görevli polis ekiplerine alandan taş ve pet şişe atılmış, bunun sonucunda bazı polisler yaralanmıştı. Alanda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganların atılıp, PKK'yi simgeleyen flama ve bayrakların açıldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "terör örgütü PKK’nin propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.