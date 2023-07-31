Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park yeri meselesi nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin Kapı Mezarlığı karşısındaki kafenin önünde, öğle saatlerinde park yeri nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında bıçaklı, silahlı kavga çıktı. 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Yaralılar, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çok sayıda boş kovan buldu.
Polis, kaçan şüphelileri arıyor.
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