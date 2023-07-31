Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park yeri meselesi nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:13
Abone Ol google-news

Mardin Kapı Mezarlığı karşısındaki kafenin önünde, öğle saatlerinde park yeri nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında bıçaklı, silahlı kavga çıktı. 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Yaralılar, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor.


diyarbakır

İlgili Haberler

Diyarbakır’da 4 araçlık zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da 4 araçlık zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı
Diyarbakır'da yüzde 284 kira zammını kabul etmeyen kiracıya dayak!

Diyarbakır'da yüzde 284 kira zammını kabul etmeyen kiracıya dayak!
Diyarbakır’da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır’da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü

En Çok Okunan Haberler