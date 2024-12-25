Diyarbakır'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Karayollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama meydana geldi.
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğleden sonra azalacak sisin gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Etiketler: #diyarbakır #Sis #görüş mesafesi
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