Diyarbakır'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Diyarbakır'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:46

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Karayollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama meydana geldi.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğleden sonra azalacak sisin gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.


Etiketler: #diyarbakır #Sis #görüş mesafesi

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