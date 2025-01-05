Diyarbakır'da 'şüpheli paket' hareketliliği: İhbar asılsız çıktı, ihbarı yapan gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, çöp kovasının yanına bırakılan şüpheli pakette yapılan incelemede, eski elbiseler bulundu. İhbarı yapan şüpheli, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Bismil ilçesi Tekel Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde; Esma Ocak İlkokulu önündeki çöp kovasının yanında şüpheli paket bulunması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli paketin bulunduğu yer, polis çemberine alındı.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ve caddeyi güvenlik amacıyla ulaşıma kapatan ekiplerin incelemesinde, paket içerisinde eski elbiseler bulundu.
İhbarı yapan şüpheli, ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #112 Acil #diyarbakır
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