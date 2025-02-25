Diyarbakır’da yasa dışı 'çevrimiçi bahis' operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Diyarbakır’da, polis tarafından düzenlenen yasa dışı 'çevrimiçi bahis' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Diyarbakır’da yasa dışı 'çevrimiçi bahis' operasyonu: Çok sayıda tutuklama!
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 08:17

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takipli çalışmalarda, Bağlar ilçesinde 3 işyerinde yasa dışı 'çevrimiçi bahis' oynatan 7 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin 3’ü iş yeri, 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Etiketler: #bahis #diyarbakır #siber suç #yasa dışı

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