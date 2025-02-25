Diyarbakır’da yasa dışı 'çevrimiçi bahis' operasyonu: Çok sayıda tutuklama!
Diyarbakır’da, polis tarafından düzenlenen yasa dışı 'çevrimiçi bahis' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takipli çalışmalarda, Bağlar ilçesinde 3 işyerinde yasa dışı 'çevrimiçi bahis' oynatan 7 şüpheli tespit edildi.
Ekiplerin 3’ü iş yeri, 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Etiketler: #bahis #diyarbakır #siber suç #yasa dışı
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