Doğa katliamına karşı yargı zaferi

09 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Muğla’nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi’nde, Çamlık, Pınarlıbelen, Kumköy, Yalıçiftlik ve Kızılağaç mevkisinde kurulması planlanan Güllük Rüzgâr Enerji Santralı’na (RES) yargıdan bir iptal kararı daha geldi. 2014 ile 2019 yıllarında benzer gerekçelerle ÇED izinleri iptal edilen enerji yatırımı için çevre örgütleri ile yerel yönetim tarafından açılan iptal davasındaki talepleri inceleyen Muğla 1. İdare Mahkemesi, gelen itirazları haklı buldu. Mahkeme kararında orman alanı ve önemli doğa alanı statüsüne sahip bölgede imar planı kararı olmaksızın yapılaşmaya gidilemeyeceğinin altı çizildi.

ARKEOLOJİK SİT ALANI

Yöredeki yurttaşları temsil eden Bodrum Çevre Platformu Avukatı Remzi Kazmaz, “Bodrumun RES’lere ihtiyacı yoktur. Bodrum’dan elde edilecek enerji çok az olup bu nedenle ilçenin ve doğanın siluetini bozmaya gerek yoktur. Bodrum dünyaca bilinen tarihi kültür varlığıdır, antik bir kenttir. Sermayeyi ilgilendiren ise sadece ranttır. Bu bölge arkeolojik sit alanıdır” dedi. l İZMİR