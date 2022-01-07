Müzisyen Şafak Ongan paylaştı: 'HES'te risksiz ama testte pozitif!'

Müzisyen Şafak Ongan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızının Covid-19 pozitif olduğu halde karantina süresinin bittiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni karantina süresine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 09:46
Müzisyen Şafak Ongan paylaştı: 'HES'te risksiz ama testte pozitif!'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, pozitif vakalarda karantina süresinin 7 güne indirildiğini duyurdu.

Koca, "7 gün sonunda semptom göstermeyen ya da testi negatif çıkan kişilerin, karantinası sona erecek. Ayrıca 3 ay içinde hatırlatma aşısı olan temaslı kişiler karantinaya alınmayacak" ifadelerini kullandı. 

KARANTİNASI BİTTİ AMA HALA POZİTİF 

Müzisyen Şafak Ongan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan bu karara tepki gösterdi. Kızının Covid-19'a yakalandığını ve karantinasının 12 Ocak'ta bitmesi gerektiğini belirten Ongan, "Sistem değişince bir anda karantinası bitti ve HES'te risksiz gözükmeye başladı. Tekrar test yaptırdım ve hala pozitif!" dedi. 

Ongan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Sistem komple cokmus.. Kizim covid. 12 ocakta karantinasi bitiyordu ama sistem degisince bi anda karantinasi bitti ve hesde risksiz gozukmeye basladi.. okulu hes risksiz yaziyosa teste gerek yok gelsin dedi..tekrar test yaptirdim ve hala pozitif!! Nasil sacmalik! Neyimiz dogru??"


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