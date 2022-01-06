Futbolu bırakan Sergio Agüero'ya Manchester City'den teklif
Kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero'ya eski kulübü Manchester City kulüp elçisi olması için teklifte bulunacak.
Manchester City ile 5 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz yaz takımdan ayrılarak İspanyol devi Barcelona ile anlaşan Serigo Agüero, eski kulübüne dönebilir.
The Sun'da yer alan haberde, İngiliz kulübünün Agüero'ya kulübün yeni elçisi olması için teklifte bulunacağı belirtildi. Manchester ekibinde şu anda 1968'de ligi kazanan ekipte yer alan Mike Summerbee ile birlikte Joleon Lescott, Shaun Wright-Phillips ve Micah Richars görev yapıyor.
5 KEZ FORMA GİYEBİLDİ
10 yıl formasını giydiği Manchester City'den geçtiğimiz yaz ayrılan Sergio Agüero Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibiyle sadece 5 maça çıkabilen Arjantinli oyuncu 165 dakika sahada kalırken bir gol kaydedebildi.
Yıldız futbolcu, 15 Aralık 2021'de düzenlen basın toplantısıyla birlikte futbolu bıraktığını açıklamıştı.
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