Doğal yaşam parkı yetkilisinden 'Yaralı olmayan hayvan yavrularını doğadan koparmayın' uyarısı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:28

Güncelleme: 04.08.2024 - 10:28

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 126 türden 1360 hayvana ev sahipliği yapan doğal yaşam parkında, vatandaşlar tarafından doğada bulunan yaralı ve güçsüz hayvanların bakım ve tedavileri de gerçekleştiriliyor.

Park yetkilileri, özellikle kuş yavrularının uçmayı öğrenme dönemlerinde, doğada uçamaz halde bulunan çok sayıda kuşun vatandaşlar tarafından kendilerine getirildiğini kaydederek, yaralı olmayan hayvanların doğadan koparılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Eğrilmez, AA muhabirine tedavi amacıyla getirilen yaban hayvanlarının bakım ve tedavilerini yaptıklarını, ardından doğaya saldıklarını anlattı.

Eğrilmez, vatandaşlar tarafından özellikle bahar aylarında çok fazla yavru kuş getirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'bu hayvanı bulduk uçamıyordu.' Aslında anne, bakımlarını yuvada tamamladıktan sonra onları yuvadan aşağıya atıyor, 'artık uçma vaktin geldi' diyor. Kuşlar 1 günlük, birkaç saatlik deneme yapıyorlar. Örneğin sahil kenarlarında çatılardan aşağıya atılan martıların aslında denize ulaşmaları gerekiyor. Denize ulaşacaklar ve o güvenli ortamda kanat çırpmaya başlayıp uçmayı öğrenecekler. O yüzden vatandaşlarımızın böyle kuşlar gördüklerinde onları alıp hayvanat bahçesine, milli parklara veya veteriner hekime götürmek yerine su kuşlarını özellikle denize doğru götürmeleri ve onların doğayla buluşmalarını sağlamaları gerekiyor."

YARALI SANILARAK GETİRİLEN YAVRU TİLKİ VE BAYKUŞLAR DOĞAYA SALINDI

Mayıs ayında, vatandaşlar tarafında yaralı olduğu düşüncesiyle parka getirilen 2 tilki yavrusu ile 2 baykuşun bakımları tamamlandı.

Herhangi bir yaraları bulunmayan hayvanlar 3,5 aylık bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

Hayvanlarla ilgilenen hayvan bakıcısı Hulki Öztürk, tilkiler ve baykuşların yeterli olgunluğa eriştiğini ifade etti. Bakım ve beslenmelerinin özenle yapıldığını aktaran Öztürk, "Tilkiler geldiklerinde birisi 400 diğeri 500 gramdı. Şimdi birisi 3, diğer 3,5 kilogram civarına geldi." dedi.