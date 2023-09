Doğruyol: Devlet memurlarını sokağa davet ediyor!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:07

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:08

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı.

Alınan TİS kararına tepki gösteren Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yetkili sendika olan Memur-Sen'in “gereksiz” konular üzerinden pazarlık yaptığını aktararak, “Devlet memurlarıyla ilgili yapılan toplu sözleşmelerin her iki yılda bir değil, her yıl yapılmasında büyük yarar var. Özellikle enflasyon olan ortamlarda sabit ücretler zaten enflasyonun en büyük faturasını ödeyen bir kesimdir. Merkez Bankası'nın bile 2024 yılı enflasyon hedefinin yüzde 33 olarak açıkladığı bir yerde devletin yani mevcut hükümetin, devlet memurlarına yüzde 25 zam önermesi devlet memurlarını sokağa davet etmektir. Yani böyle bir ortam, böyle bir toplu sözleşme süreci olamaz” diye konuştu.

“ TİYATRODAN İBARET”

Toplu sözleşmelerden hiçbir zaman hiçbir şey beklemediklerini aktaran Doğruyol, “Anlaşma sağlanmadığında hakem kuruluna gitmektedir. Hakem kurulu on bir kişiden oluş bu on bir kişinin altı tanesi hükümet tarafından belirlenmektedir. Hiçbir şekilde, hiçbir zeminde, hiçbir şartta toplu sözleşmelerde memurun lehine hiçbir şey çıkmaz. Bundan dolayı biz bu toplu sözleşmelerin oynanan bir tiyatrodan ibaret olduğunu zaten defaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı./ İZMİR