Tekirdağ'da feci olay... Yolcu treni, hemzemin geçitte beton mikserine çarptı; 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çaptığı beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 07:05
Tekirdağ'da feci olay... Yolcu treni, hemzemin geçitte beton mikserine çarptı; 1 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten karşıya geçen Ufuk Özsenoğlu yönetimindeki 34 TJ 316 plakalı beton mikserine çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ufuk Özsenoğlu, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiyolu kısa süre ulaşıma kapandı.

 


tekirdağ haberleri tren haberleri Beton mikseri haberleri

İlgili Haberler

Çorlu Tren Katliamı davası 29 Şubat'a ertelendi

Çorlu Tren Katliamı davası 29 Şubat'a ertelendi
'Sahipsiz' zannettiği kediyi trenden attı: Donarak ölmesine sebep oldu

'Sahipsiz' zannettiği kediyi trenden attı: Donarak ölmesine sebep oldu
İzmir’e oyuncak tren parası

İzmir’e oyuncak tren parası

En Çok Okunan Haberler