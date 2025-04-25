Doktoru Osman Müftüoğlu ilk kez açıkladı: Süleyman Demirel, 28 Şubat'ta hangi hastalığa yakalandı?

Yayınlanma: 25.04.2025 - 14:33

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:46

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Oksijen gazetesindeki "Zona aşısı bunamayı önler mi?" başlıklı yazısında 28 Şubat sürecinde Süleyman Demirel zona geçirdiğini anlattı.

Müftüoğlu, yazısında, "Demirel, boynunda, yüzünde ve kaşlarına kadar uzanan bir alanda cilt döküntüleriyle karşımda duruyordu: Bunlar zona zoster döküntüleriydi" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu tam bir 'stres zonası' idi. Biz bu zonayı '28 Şubat zonası' olarak adlandırdık ve hiç unutmadık."

DEMİREL'İN "28 ŞUBAT ZONASI"

Müftüoğlu'nun söz konusu yazısından ilgili kısım şöyle:

"28 Şubat sürecini Demirel’le yaşayan tanıklardan biriyim.O günlerde çektiği sıkıntılara, ruhsal travmalarına ve stresine bire bir şahidim. Bu sürede başımızdan geçen olaylardan biri de oftalmik zona / göz zonası oldu.

28 Şubat’ın en civcivli günlerinin birinde sabah erken Çankaya Köşkü’ne çağrıldım. Bir gün önce akşam saatlerinde sağlıklı ama stresli ve endişeli olarak köşkte bıraktığım Demirel, boynunda, yüzünde ve kaşlarına kadar uzanan bir alanda cilt döküntüleriyle karşımda duruyordu: Bunlar zona zoster döküntüleriydi."

"KİMSELERE BELLİ ETMEDEN ZONAYI KONTROL ALTINA ALDIK"

"Ankara Numune Hastanesi’nde beraber çalıştığım dermatoloji şefi Nuran Allı Hoca’yı süratle çağırdım. Nuran hoca düzenlediği antiviral ve lokal tedavilerle sürece el koydu ve üç gün gibi kısa bir sürede kimselere belli etmeden zonayı kontrol altına almamızı sağladı.

Bu tam bir 'stres zonası' idi. Zira bir gün önce görüşmeye gelen -o da rahmetli oldu- Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Demirel’e 'baskı altında olduğunu ve Çevik Bir’i (dönemin Genelkurmay 2. Başkanı) kışlada tutmakta zorlandığını' iletmiş ve acil çözüm için yardım istemişti. Sonrası bilinen gelişmeler…"

"BU ZONAYI HİÇ UNUTMADIK"

"Ama biz bu zonayı '28 Şubat zonası' olarak adlandırdık ve hiç unutmadık. Siz de şunu unutmayın: İster fiziksel ister psikolojik sebeplerle olsun, vücudunuzu ve ruhunuzu strese soktuğunuzda bağışıklık sisteminiz de süratle iflas eder. Kendinizi kontrolsüz bir stres yüküyle baş başa bırakmayın."

ZONA NEDİR?

Herpes zoster, genel adıyla zona, varisella zoster virüsünün sebep olduğu ve daha önce su çiçeği geçirmiş kişilerde görülen, vücudun tek tarafında deride su toplamış ağrılı kabartılarla seyreden bir hastalıktır. Halk arasında kuşak hastalığı veya gece yanığı olarak da bilinir.

Varisella (Su Çiçeği) sonrası varisella zoster virüsü vücut sinir hücrelerine yerleşip hiçbir belirti vermeksizin yıllarca inaktif kalabilir. Bağışıklık sistemindeki zayıflık veya bozuklukla yerleştiği hücrelerden ayrılıp aksonlar boyunca ilerleyerek sinir bölgesindeki deride viral enfeksiyona yol açabilir. Kabartılar genellikle 2-4 hafta içerisinde iyileşir, fakat sinir ağrıları kalıcı olabilir (postherpetik nevralji).

Bir zona hastası başkasına (genellikle çocuklara) su çiçeği bulaştırabilir, fakat zona bulaştıramaz. Çünkü zona vücut içine yerleşmiş virüs kaynaklıdır, havadan bulaşan virüsle olmaz.