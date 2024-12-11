Dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis: Bin lira için ceza aldı

Samsun’da, internette araç satış ilanı verip bir kişiyi bin lira dolandıran şahıs mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis: Bin lira için ceza aldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:24

Samsun’da ikamet eden K.K., internette satılık araç ilanı veren şahıs ile irtibata geçip bin TL kapora gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan K.K. şikayetçi oldu. Olayla ilgili G.Ü. adlı kadın hakkında dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında, G.Ü. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #Samsun

İlgili Haberler

Samsun’da büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 600 gram kokain, 100 gram metamfetamin...

Samsun’da büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 600 gram kokain, 100 gram metamfetamin...
Samsun'da lokomotifte korkutan yangın!

Samsun'da lokomotifte korkutan yangın!
Samsun'da araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık: Cezası belli oldu

Samsun'da araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık: Cezası belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler