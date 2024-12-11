Dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis: Bin lira için ceza aldı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:24

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:24

Samsun’da ikamet eden K.K., internette satılık araç ilanı veren şahıs ile irtibata geçip bin TL kapora gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan K.K. şikayetçi oldu. Olayla ilgili G.Ü. adlı kadın hakkında dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında, G.Ü. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.