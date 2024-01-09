'Phishing' yöntemiyle dolandırdılar: 9 kişiye gözaltı
İzmir'de lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinin sahtesini yaparak, araç satışı gerçekleştirdikleri 2 kişiyi 3 milyon 226 bin TL dolandıran 9 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir'e gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan 2 kişinin, lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinden araç satın aldığını ancak sitenin sahte olduğunu anladıklarını ve toplam 3 milyon 226 bin TL dolandırıldıklarını belirtmesi üzerine harekete geçti.
'Phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin İstanbul'da olduğu belirlendi. Ekipler, bu sabah İstanbul'da operasyon düzenledi.
9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 mermi, 1 kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 laptop, 1 hard disk, 1 tablet, 3 USB bellek, 10 cep telefonu ve 11 SİM kart ele geçirildi.
Şüphelilerin İzmir'e gönderildiği bildirildi.
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