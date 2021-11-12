Dolardaki tarihi rekorun ardından Erdoğan'a çok sert tepki

12 Kasım 2021 Cuma, 22:48

TL'nin yaşadığı değer kaybı hız kesmeden devam ediyor. Dolar/TL, ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon ve para politikası endişeleriyle 10 TL seviyesine yükseldi.

Kurda dün 9,97’lik zirve görülmüştü. Euro/TL'de ise 11,44 seviyesi görüldü.

Doların tarihi zirveye ulaşmasının ardından sosyal medyadaki tepkiler de gecikmedi. Muhalefet kanadından bir çok siyasetçi AKP iktidarının ekonomi politikalarına tepkilerini dile getirdiler.

"ÜNLÜ EKONOMİ PROFESÖRÜ” ERDOĞAN KONUŞUYOR!"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolarla ilgili geçmiş zamanlardaki sözlerinin hatırlatıldığı mizahi bir video yayımladı. Başarır, "1 dolar 10 TL “Ünlü ekonomi profesörü” Erdoğan konuşuyor!" ifadelerine yer verdi.

1 Dolar 10 TL



“Ünlü ekonomi profesörü” Erdoğan konuşuyor! pic.twitter.com/TWCE2Mzrcz — Ali Mahir Başarır (@alimahir) November 12, 2021

"BUYURUNUZ YETKİNİN ETKİSİNİ!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Twitter hesabı üzerinde paylaşımda bulunarak "Tarihin en basiretsiz iktidarıyla karşı karşıyayız. #dolar10tl olmuş, kimin umrunda? “Bu kardeşinize yetkiyi verin” dediğinde şahsı, dolar 4,74 TL idi. Buyurunuz yetkinin etkisini!" dedi.

Tarihin en basiretsiz iktidarıyla karşı karşıyayız. #dolar10tl olmuş, kimin umrunda?

“Bu kardeşinize yetkiyi verin” dediğinde şahsı, dolar 4,74 TL idi.

Buyurunuz yetkinin etkisini! pic.twitter.com/lVTMHmsHj2 — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) November 12, 2021

"EKONOMİST BİR LİDERİN (!) YÖNETTİĞİ ÜLKEMİZDE ARTIK..."

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Ekonomist bir liderin (!) yönettiği ülkemizde artık 1 dolar 10 TL Tarihte dolarda çift haneli sayıyı görmek, bu iktidara kaldı. Türk lirası daha ne kadar eriyecek, bekleyip göreceğiz" dedi.

Ekonomist bir liderin (!) yönettiği ülkemizde artık 1 dolar 10 TL

Tarihte dolarda çift haneli sayıyı görmek, bu iktidara kaldı.

Türk lirası daha ne kadar eriyecek, bekleyip göreceğiz. pic.twitter.com/LTfBUCeJJf — Hüseyin Yıldız (@mvhuseyinyildiz) November 12, 2021

"YALANLARINIZLA, BOZUK DÜZENİNİZLE MİLLETİMİZİN YAKASINDAN DÜŞÜN ARTIK!"



CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban da, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İşte AKP iktidarı ve onun liyakattan, bilimsellikten, uzmanlıktan uzak yönetiminin sonucu: Dolar 10 TL! Yalanlarınızla, bozuk düzeninizle günden güne fakirleştirdiğiniz milletimizin yakasından düşün artık! #HemenSeçim" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN KENDİSİNİ EKONOMİST İLAN ETMİŞTİ!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl aralık ayında, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri tepkilere neden olmuş ve o tarihten bu yana muhalefetin, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirisinde kullandığı bir argüman haline gelmişti.

Erdoğan, yine önceki günlerde gençlere seslendiği sırada kendisini yine ekonomist ilan etmişti. Erdoğan, "Bizim 'yap-işlet-devret' diye bir prensibimiz var. Pazarlığımızı yaparız, 15 sene, 20 sene belki daha fazla, bu şehir hastanesini yaparlar, işletirler ve bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra hastaneyi nereye bırakırlar, devlete bırakırlar ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Bu aslında kaynak oluşturmanın yollarıdır. Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu ama bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" ifadelerini kullanmıştı.