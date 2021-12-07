07 Aralık 2021 Salı, 22:10

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda bir çalıştığı inşaattan çıkan işçi evine dönmek üzere Bodrum- Yalıkavak dolmuşuna bindi. Dolmuşa binen işçiye şoför ayağa kalkarak tepki gösterdi.

"OTURAMAZSIN"

“Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. Oturamazsın.” İfadelerini kullanan şoföre tepki gösteren vatandaşlardan Şeyma Şahin sert tepki göstererek olayın görüntülerini çekti.

Dolmuş şoföründen işçiye tepki çeken ifade: 'Bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın'

VİDEO ÇEKENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Video çekilmesine de tepki gösteren dolmuş şoförü ise şu ifadeleri kullandı:

“O zaman diyeceksiniz ki bu koltuk kirli. Beni neden çekiyorsun? Allah Allah. Geldiğin zaman bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun durduk yere savaş çıkardılar arabanın içinde. Sen neden çekiyorsun? Sen bak, indiririm aşağıya giderim polise. Sen habersiz video çekemezsin. Ayıp ya. Bana meydan okuma bak. Bana meydan okuyamazsın. Abi bak beni tahrik etme. Abi geçer misin yerine? O videoyu siler misin? Bende gitmiyorum.”

Bodrum'daki sosyal medyada hızla yayılması ve şikayetler üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dolmuş şoförünün bilgisine başvurulacağı öğrenildi.