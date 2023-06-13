Dolmuş sürücülerinin yolcu kavgası kanlı bitti

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:35

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:35

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde 10 Haziran’da dolmuş sürücüleri Mehmet Tayfun Kalan (38) ile Musa T. (27) arasında yolcu almak için durakta uzun süre bekleme meselesi nedeniyle kavga çıktı.

KURTARILAMADI

Kavgada Kalan ve Musa T. birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanedeki tedavisi tamamlanan Musa T. ile olay sırasında yanında bulunan ve olaya karıştığını tespit ettiği A.K.’yi (16) gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.