Dondurucu soğuk esareti... Ağrı buzla kaplandı!

Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğuk esareti... Ağrı buzla kaplandı!
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:39

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Yurttaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.


Etiketler: #Ağrı #araç #buz #soğuk

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