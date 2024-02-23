Dönemin savcısı İlhan Cihaner'den İliç iddialarına 4 maddelik yanıt

Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:14

Güncelleme: 23.02.2024 - 18:24

2007 ve 2010 yıllarında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde olan İlhan Cihaner, Fetöcü eski savcı Bayram Bozkurt ile Anagold şirketi arasında rüşvet alışverişi olduğunu ortaya çıkarmıştı.

MADEN FACİASININ PERDE ARKASINDA RÜŞVET AĞI

Cihaner bununla da kalmayıp rüşvetin AKP'li eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in avukat oğluna kadar uzandığını 2009’da Adalet Bakanlığı kayıtlarına geçirmişti.

Başsavcı Cihaner, yürüttüğü rüşvet soruşturmasının ardından 2010’da makamında gözaltına alınarak Ergenekon davası kapsamında tutuklanmıştı.

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BELGELER PAYLAŞTI

Erzincan Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve 24. 26. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İlhan Cihaner, kentte görev yaptığı dönemde yürüttüğü ve Çöpler Altın Madeni’nde siyanürle altın aradığı iddialarının soruşturulmasını istediği sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



"Soruşturmayı kendisinin başlatmadığı" ve "altın aranmasında siyanür kullanılmadığı" iddialarına yanıt veren Cihaner, soruşturmaya ilişkin belgeleri paylaştı.

SORUŞTURMANIN ÜSTÜ ÖRTÜLMÜŞ

İliç savcısı tarafından soruşturmanın geçiştirilmesi ve rüşvet iddiaları üzerine ilgili savcı hakkında soruşturmayı yine kendisi yürütürken, dosyanın bakanlık tarafından müfettişlere verildiğinin altını çizen İlhan Cihaner, "Benim tutuklanma sürecimde hem çevre suçu hem de rüşvet suçu soruşturmasının adeta üstü örtülmüştür" şeklinde konuştu.



İlhan Cihaner'in yapmış olduğu dört maddelik açıklamanın tamamı şu şekilde:



1- İliç madeni ile ilgili soruşturma benim talimatımla 05.02. 2008 tarihinde başlatılmıştır.

2- Maden tam kapasite faaliyete geçmeden zaten siyanür kullanılacağı bellidir ve daha kolon testi aşamasında en az 60 kg siyanür kullanılmıştır.

3- İliç savcısı tarafından soruşturmanın savsatılması ve rüşvet iddiaları üzerine ilgili savcı hakkında soruşturmayı ben yürütmekte iken “anlaşılmaz” bir şekilde dosya bakanlık tarafından müfettişlere verilmiştir.

4- Benim tutuklanma sürecimde hem çevre suçu hem de rüşvet suçu soruşturmasının adeta üstü örtülmüştür. (Çevre suçundan verilen takipsizliği cezaevinde öğrenmiştim.)





