Dönercide 'bıçaklı' kavga! Arkadaşlar birbirine girdi: 1 yaralı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:21

Güncelleme: 23.11.2024 - 17:24

Kaşif Acar Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında, döner satan işyerinde çalışan A.E.E. ile M.Y.B. arasında çıkan tartışma iş çıkışı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında A.E.E.. yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını çeşitli yerlerinden yaraladı.

Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları M.Y.B., ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayati tehlikesi bulunan yaralı genç tedavi altına alınırken şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.