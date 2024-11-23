Dönercide 'bıçaklı' kavga! Arkadaşlar birbirine girdi: 1 yaralı
Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dönercide çalışan A.E.E. (17) ile M.Y.B. (23) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında A.E.E'nin bıçakla yaraladığı M.Y.B. hastaneye kaldırılırken şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Kaşif Acar Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında, döner satan işyerinde çalışan A.E.E. ile M.Y.B. arasında çıkan tartışma iş çıkışı kavgaya dönüştü.
Yaşanan arbede sırasında A.E.E.. yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını çeşitli yerlerinden yaraladı.
Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları M.Y.B., ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hayati tehlikesi bulunan yaralı genç tedavi altına alınırken şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
Etiketler: #bıçak #Balıkesir
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