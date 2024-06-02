Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu!
Hatay’ın Payas ilçesinde bir dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Patlama, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi.
İlk belirlemelere göre işyerinde bulunan tüp patladı.
Patlamayla işyerinde ve çevrede yıkım meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?