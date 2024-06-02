Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu!

Hatay’ın Payas ilçesinde bir dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 15:40
Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu!
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Patlama, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi.

İlk belirlemelere göre işyerinde bulunan tüp patladı.

Patlamayla işyerinde ve çevrede yıkım meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


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