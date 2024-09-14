Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı: 4 yaralı

Düzce’de dönüşü kaçırıp duran cipe aynı istikamette giden otomobil çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 07:18

Kuzey Çevre Yolu Çamköy kavşağında, Bahçeşehir istikametinden Akçakoca istikametine giden İ.K. idaresindeki 81 FB 989 plakalı Nissan marka cip, sürücüsünün dönüş yolunu kaçırması ile aniden durunca aynı istikamette giden Y.S. idaresinde ki 81 ABH 822 plakalı Fiat marka otomobilin çarpması sonucu iki araçta savruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri her iki araçta da bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Düzce

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