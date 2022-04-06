Dört bakan yardımcısı hangi kuruldan maaş alıyor? CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 21:12

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Dört ismin "At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, kurul üyelerinin aylık 20.016 TL aldığını belirtti.

AK Partili 4 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.



Bakan yrd. aylık maaşı:

39.537 TL



Kurul Üyeliği aylık ücret:

20.016 TL



Aylık toplam gelir:

59.553 TL



Kaynak:6132 sayılı Kanun?? pic.twitter.com/uUz53qFd6f — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 6, 2022

"BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI AYLIK"

Yavuzyılmaz, "Kuruldaki Bakan yardımcıları 1.kategoride yer aldıkları için en üst sınır olan; brüt asgari ücretin 4 katı aylık net ücret alıyorlar" ifadelerini kullandı.