Dört bakan yardımcısı hangi kuruldan maaş alıyor? CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan dört kişinin at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu ve kurul üyeliğinden 20.016 TL aylık ücret aldıklarını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 21:12
Dört bakan yardımcısı hangi kuruldan maaş alıyor? CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı
Abone Ol google-news

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında önemli bir iddiada bulundu. 

Dört ismin "At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, kurul üyelerinin aylık 20.016 TL aldığını belirtti. 

"BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI AYLIK"

Yavuzyılmaz, "Kuruldaki Bakan yardımcıları 1.kategoride yer aldıkları için en üst sınır olan; brüt asgari ücretin 4 katı aylık net ücret alıyorlar" ifadelerini kullandı. 


tarım ve orman bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler