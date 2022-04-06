Dört bakan yardımcısı hangi kuruldan maaş alıyor? CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan dört kişinin at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu ve kurul üyeliğinden 20.016 TL aylık ücret aldıklarını iddia etti.
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında önemli bir iddiada bulundu.
Dört ismin "At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, kurul üyelerinin aylık 20.016 TL aldığını belirtti.
AK Partili 4 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 6, 2022
Bakan yrd. aylık maaşı:
39.537 TL
Kurul Üyeliği aylık ücret:
20.016 TL
Aylık toplam gelir:
59.553 TL
Kaynak:6132 sayılı Kanun?? pic.twitter.com/uUz53qFd6f
"BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI AYLIK"
Yavuzyılmaz, "Kuruldaki Bakan yardımcıları 1.kategoride yer aldıkları için en üst sınır olan; brüt asgari ücretin 4 katı aylık net ücret alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Nasıl hesapladım???— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 6, 2022
Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliği aylık net ücreti= 5.004 TL (16 yaşından büyüklerin brüt asgari ücreti) x 4 = 20.016 TL
Not: Kuruldaki Bakan yardımcıları
1.kategoride yer aldıkları için en üst sınır olan; brüt asgari ücretin 4 katı aylık net ücret alıyorlar. pic.twitter.com/hwgeQhCh3W
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