Döviz bürosunu soydu, çalışanı rehin aldı!
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde döviz bürosunu soyup kaçarken iş yeri çalışanını rehin alan zanlı yakalandı.
Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda, yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek döviz bürosuna giren E.S. (56), silahını çıkartarak çalışanlardan kendisine kasadaki paraları vermelerini istedi.
İşyerinden bir miktar para alan zanlı, daha sonra silahla bir çalışanı rehin alarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, yaya olarak kaçan zanlıyı ara sokakta yakalayarak işyeri çalışanını da kurtardı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #Adana #Döviz bürosu #hırsızlık
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