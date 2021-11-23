TKP'den eylem çağrısı: Şimdi ayağa kalkma zamanı

TKP, 'Her gün değişen etiketler, artan faturalarla hayatımız çalınıyor. Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız' diyerek çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 19:21
TKP'den eylem çağrısı: Şimdi ayağa kalkma zamanı
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Türkiye Komünist Partisi, "Şimdi ayağa kalkma zamanı!" diyerek sosyal medyadan çağrı yaptı.

TKP açıklamasında, "Emeğimiz sömürülüyor, ülkemiz yağmalanıyor. Her gün değişen etiketler, artan faturalarla hayatımız çalınıyor. Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız. Şimdi ayağa kalkma zamanı!" denildi.

TKP İstanbul İl Örgütü'nün açıklamasında da "Bu akşam saat 20.00'de Kurtuluş Caddesi'nde buluşuyoruz" denildi.


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