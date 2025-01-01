Dövülüp boynundan bıçaklandı: Aracıyla 30 kilometre gidip yardım istedi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TIR şoförü E.I., aracındaki mazotu gasbetmeye çalışan 3 kişi tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. Aracına binip yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giden E.I. bir dinlenme tesisine girerek yardım istedi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi.
Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 çekici plakalı TIR’ın yanına gelip, sürücü E.I.’dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi. Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı.
E.I., TIR’a binip olay yerinden kaçtı. TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giden E.I., yol üzerinde bulunan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.I., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.I.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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