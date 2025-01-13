Dr. Cem Savaş: 'Ankara diplomatik adım atmalı'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Türkiye-Fransa ilişkilerinin son yıllarda işbirliğinden çok rekabet temelinde geliştiğini kaydeden Savaş, “Fransa hem IŞİD’e hem de Beşşar Esad rejimine karşı verilen mücadelede SDG’nin önemli rol oynadığını, Şam’daki yeni yönetimin de YPG’yi ve devrik Esad yönetiminin yıllarca ‘yok sayıp ayrıştırdığı Kürtleri’ ulusal uzlaşıya dahil etmesi gerektiğini vurguluyor. Bu süreçte, PKK’yi terörist bir örgüt olarak tanımasına rağmen PKK ile YPG/PYD arasında bir ayrım yapan Fransa, kuzey Suriye’deki Türk askeri varlığının çatışmadan uzlaşı ve diyaloğa doğru evrilmesi gerektiğini savunuyor. Fransa gibi diğer Batılı ülkelerin de destek verdiği bu ‘uzlaşı’ söyleminin, Türkiye iç siyasetinde aslında bir süredir kendisini ‘barış’ ve ‘yeniden açılım’ olarak göstermesi pek de tesadüf değil” dedi.

Ankara’nın Batı ve dünya kamuoyuna yönelik yürüteceği diplomasi faaliyetleriyle terör örgütü PKK ile PYD/ YPG arasındaki organik bağları öne çıkarmaya yönelik adımlarının etkili olacağını savunan Savaş, “AB ülkeleriyle son dönemde yaşanan diplomatik polemikler yerine, Türkiye’nin ulusal çıkarları ve sınır güvenliği ile ilgili noktalar Batılı muhataplarla detaylı şekilde paylaşılmalıdır” diye konuştu.