Dr. Yaşar Subutay Peker kimdir? Yaşar Subutay Peker hayatını nasıl kaybetti?

23 Ekim 2022 Pazar, 12:48

Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Dr. Yaşar Subutay Peker için taziye mesajı yayımladı.

DR. YAŞAR SUBUTAY PEKER KİMDİR?

1985 yılında doğan Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapıyordu.

YAŞAR SUBUTAY PEKER HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e (36), Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde D.K'nin idaresindeki otomobil çarptı.

Peker, kazada hayatını kaybederken gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

YAŞAR SUBUTAY PEKER'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Peker'in cenazesinin, 24 Ekim Pazartesi günü çalıştığı hastanede düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği hekimlerinden Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tıp camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan arkadaşımız Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker bir Trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dr. Yaşar henüz 37 yaşındaydı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve hekim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.