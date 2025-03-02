Drift atılan araç trafikten men edildi

Kocasinan’da bir araçla drift atıp havaya ateş açan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 49 bin 552 TL ceza kesilen araç trafikten men edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Drift atılan araç trafikten men edildi
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:09

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir aracın drift attığı ve havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda araç tespit edilerek sürücüsüne toplam 49 bin 552 TL ceza kesildi ve araç trafikten men edildi.

Olayın şüphelileri A.Ç. ve hakkında 17 suç kaydı bulunan H.B. polis tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Etiketler: #Kocasinan #Trafik

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