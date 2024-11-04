Dubai çikolatası ile gündemden düşmeyen Antep fıstığında 'küf ve aflatoksin' iddiası

Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:10

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:35

Dubai çikolatası, Antep fıstığı fiyatlarını etkileyerek bazı marketlerde 450 liraya kadar düşmesine neden oldu.

Sosyal medyada “Avrupa Birliği, küflenmiş tarım ürünlerinde bulunan ve kanserojen etkisi olan aflatoksin içeren ürünleri sınırdan geri çeviriyor. Bu ürünler de piyasaya sürülüyor” iddiaları ortaya atıldı.

Üreticiler ise bu durumun sebebinin yüksek rekolte olduğunu belirtiyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesine konuşan Gaziantep Fıstıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, bu yıl rekoltenin 700 bin ton civarında olduğunu ve önceki yıl 1.500-1.600 lira olan fıstık fiyatlarının düştüğünü vurguladı.

"REZİL ÜRÜNLERİ TOZ HALİNE GETİRİP..."

Dubai çikolatası bu sene fıstıkta fiyatları körükledi” diyen Polat, Dubai çikolatasına karşı yurttaşları uyardı:

“Merdiven altı yerlerde piyasada ne kadar rezil ürün varsa bu çikolatanın içine koyuyorlar. Rezil ürünleri alıp toz hâline getirip, çikolatayla satıyorlar.”