Düğün Çorbası malzemeleri nelerdir? Düğün Çorbası nasıl yapılır? Düğün Çorbası tarifi..

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:24

Sağlığına dikkat edip, yararlı yemekler tüketmek isteyenler için birebir tarif olan Düğün Çorbası, özellikle etli çorbaları sevenler için birebir. İşte, Düğün Çorbası tarifi...

DÜĞÜN ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?



500 g kuzu gerdan eti

6 su bardağı su

Çorbanın terbiyesi için

2 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Servis için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı kırmızı tatlı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı nane

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Fazla yağları alınmış, bol suda yıkadığınız kuzu gerdan etini derin bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte haşlamaya bırakın. Haşlama esnasında tencerenin yu¨zeyine çıkan köpu¨kleri kaşık yardımıyla alın. Çorbanın terbiyesini hazırlamak için un, yoğurt, yumurta sarısı ve sıkılmış limon suyunu ayrı bir kasede iyice karıştırın ve tuzunu da ekleyip çırpın. Haşlanmış kuzu gerdan etinin kemiklerini ayıklayın, etlerini ince şeritlere ayırın. Arzuya göre haşlama suyunu ayrı bir tencereye su¨zu¨n. Hazırladığınız yoğurtlu terbiye karışımını çorba tenceresine yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştırın. Eti de ekleyip kısık ateşte, ara sıra karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Tereyağını ku¨çu¨k bir sos tenceresinde eritip, toz kırmızı biberi kısık ateşte yakın. Kıvam alan sıcak çorbaya kızgın tereyağını döküp, karıştırdıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine kuru nane serperek servis edin.



Düğün Çorbası Tarifinin Püf Noktaları

Terbiye karışımını sıcak et suyuna azar azar ekleyerek hızlıca karıştırın. Böylece çorbanın kesilmesini önleyebilirsiniz.

Çorba kıvam almaya başladığında sık sık karıştırın. Aksi takdirde dibi tutacaktır.

İsteğe göre haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.

DÜĞÜN ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Düğün Çorba, kuzu etiyle hazırlanan bir çorbadır. Yağ içeriği yüksektir. İçilmek istenildiğinde ekstra yağ konulmadan ve o gün içindeki et hakkından azaltarak yenilmelidir.

Besinin 1 Kase (Küçük) yani 150 gramlık miktarında 69 kalori bulunmaktadır.

