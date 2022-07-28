Ratatuy (Ratatouille) malzemeleri nelerdir? Ratatuy tarifi nedir? Ratatuy nasıl yapılır?
Fransa'ya özgü meşhur bir yemek olan Ratatouille, yaz ayları için hem pratik hem de oldukça lezzettli bir tarif. Tamamen sebzelerden oluşan bu leziz tarif, bu bağlamda vejetaryanlar ve diyet yapanlar içinde vazgeçilmez bir yemektir. Peki, Ratatuy malzemeleri nelerdir? Ratatuy tarifi nedir? Ratatuy nasıl yapılır?
Çok hafif ve içerdiği sebzelerle bir o kadar da faydalı olan Ratatuy orijinal adıyla Ratatouille, aynı lezzetlerden sıkılanlar için mükemmel bir alternatif. Fransız lezzeti Ratatuy, tek başına ana yemek olarak da yenebildiği gibi yan yemek olarak da tercih edilmektedir. Peki, Ratatuy (Ratatouille) nasıl yapılır?
RATATUY (RATATOUİLLE) MALZEMELERİ NELERDİR?
Domates Sosu İçin:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 adet soğan
- 1 adet kapya biber
- 2 adet domates
- 3-4 dal taze kekik
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 2 diş sarımsak
Sebzeler İçin:
- 2 adet orta boy kabak
- 2 adet orta boy patlıcan
- 1 adet domates
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
Üzeri İçin:
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1-2 dal taze kekik
RATATUY TARİFİ NEDİR?
- Patlıcanları kabuklarını soymadan ince ince dilimleyin.
- Tuzlu suda 15 dakika kadar beklettiğiniz patlıcan dilimlerini süzüp kurulayın.
- Kabakları ve kapya biberleri de aynı şekilde dilimleyin.
- Tüm sebzeleri derin bir kaseye alıp zeytinyağı, tuz ve baharatları üzerine ekleyin ve harmanlayın.
- Varsa döküm tavayı yoksa fırın kabını yağlayıp sebze dilimlerini patlıcan, kabak, biberi sırasıyla birbirinin üzerini kısmen kapatacak şekilde dizin.
- Kalan zeytinyağını da üzerine gezdirin.
- Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin ve yarım saat kadar pişirin.
- Diğer yandan ratatouille (ratatuy) sosunu hazırlamaya başlayın.
- Sosu için somatesleri kabuklarını soyup rendeleyin.
- Soğanları ve biberleri küp küp doğrayın.
- Sarımsakları da ezdikten sonra bir sos tavasında yağı kızdırıp soğan, biber ve sarımsakları kavurmaya başlayın.
- Ardından salçayı ve domatesi ilave edin.
- Sos kıvamına geldiğinde baharat ve tuzunu attıktan sonra fırından çıkardığınız ratatuy'un üzerine gezdirerek dökün.
- Son olarak kaşarı rendeleyerek en üste serpiştirin ve sıcak sıcak servis edin.
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