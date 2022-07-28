Ratatuy (Ratatouille) malzemeleri nelerdir? Ratatuy tarifi nedir? Ratatuy nasıl yapılır?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:06

Çok hafif ve içerdiği sebzelerle bir o kadar da faydalı olan Ratatuy orijinal adıyla Ratatouille, aynı lezzetlerden sıkılanlar için mükemmel bir alternatif. Fransız lezzeti Ratatuy, tek başına ana yemek olarak da yenebildiği gibi yan yemek olarak da tercih edilmektedir. Peki, Ratatuy (Ratatouille) nasıl yapılır?

RATATUY (RATATOUİLLE) MALZEMELERİ NELERDİR?



Domates Sosu İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet soğan

1 adet kapya biber

2 adet domates

3-4 dal taze kekik

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak

Sebzeler İçin:

2 adet orta boy kabak

2 adet orta boy patlıcan

1 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri İçin:

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 dal taze kekik

RATATUY TARİFİ NEDİR?

