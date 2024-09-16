Düğün konvoyunda havaya ateş açanlar yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de düğün konvoyunda, Pendik'te de sokakta havaya rastgele ateş açan şüpheliler gözaltına alındı.

Düğün konvoyunda havaya ateş açanlar yakalandı
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:30

Büyükçekmece ve Pendik ilçelerinde havaya rastgele ateş açılmasına ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen G.G, B.D. ve Y.C.Ç.'yi yakaladı.

Zanlılar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #ateş #Büyükçekmece #Pendik

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