Düğün sonrası 'La Casa de Papel' kostümlü çiftetelli
Bursa'da, Recep Bayram için düğün sonrası eğlence düzenleyen arkadaşlarından bazıları, İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinde kullanılan kostümleri giyip, çiftetelli oynadı.
Bursa İnegöl’de yaşayan Recep Bayram için arkadaşları, düğün sonrası eğlence düzenlendi. Bayram'a farklı organizasyon düşünen arkadaşları, İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinde oyuncuların giydiği kostümleri giyip, aynı maskeleri taktı.
Turuncu tulum ve maske takan damadın bazı arkadaşları, çiftetelli oynadı.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- Sulama Birliği Başkanı tutuklandı
- 'AK Parti bize koşacak'
- Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı