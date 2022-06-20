Düğün sonrası 'La Casa de Papel' kostümlü çiftetelli

Bursa'da, Recep Bayram için düğün sonrası eğlence düzenleyen arkadaşlarından bazıları, İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinde kullanılan kostümleri giyip, çiftetelli oynadı.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:57
Düğün sonrası 'La Casa de Papel' kostümlü çiftetelli
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Bursa İnegöl’de yaşayan Recep Bayram için arkadaşları, düğün sonrası eğlence düzenlendi. Bayram'a farklı organizasyon düşünen arkadaşları, İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinde oyuncuların giydiği kostümleri giyip, aynı maskeleri taktı.

Turuncu tulum ve maske takan damadın bazı arkadaşları, çiftetelli oynadı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

 


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