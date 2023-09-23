Düğünde bıçaklı silahlı kavga... 2 yaralı, 3 gözaltı!

Ödemiş'te bir düğünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 07:47
Düğünde bıçaklı silahlı kavga... 2 yaralı, 3 gözaltı!
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun bahçesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. 

Kavgada H.G. (21) silahla, H.K. ise (31) bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin; olayla ilgili C.K., A.P. ve C.K. adlı kişileri gözaltına aldığı aktarıldı.


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