Dükkan ilaçlandı, sızan koku binadakileri zehirledi
Esenyurt'ta ilaçlanan fırın dükkanından sızan koku, işyerinin üst katlarında kalan yurttaşları zehirledi. Müdahale için binaya giren sağlık ekipleri de kokudan etkilendi.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, bir apartmanın zemin katındaki fırın dükkanı sahibi işyerini ilaçlattı. Bir süre sonra fırının havalandırma boşluğundan sızan ilaç kokusu, binadaki tüm katlara çıktı.
İlaçtan etkilenen apartman sakinleri, binadan çıkarak soluğu dışarıda aldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken zehirlenen yurttaşlara müdahale etmek için binaya giren sağlık çalışanları da ilaç kokusundan etkilendi.
Zehirlenen yurttaşlar, ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
DÖRDÜNCÜ KATA KADAR SIZMIŞ
Konu ile ilgili konuşan esnaf Mercan Koç, “Biz burada esnafız. Aşağıdaki fırıncı, dükkanına ilaçlama yapmış. Büyük ihtimalle farklı bir ilaç kullanmışlar. Fırına ait havalandırmadan üçüncü ve dördüncü kata kadar ilaç sızmış. O katta oturanlar zehirlendi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de binaya girince kokudan etkilendi. Akşam birçok kişinin durumu kötüydü ama şimdi iyiler hepsi işlerine gitti. İtfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri de buraya geldi. Fırıncı suçlarının olmadığını söyledi. Biz çok korkmuştuk. Ben de yardım etmek için yukarı çıktığımda gözlerim kızardı ve boğazım kurudu. İhmalin ilaçlama firmasında olduğunu düşünüyorum” dedi.
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