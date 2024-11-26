Dükkânını emanet etmişti: Döndüğünde cansız bedenini buldu!
Erzurum’da bir işletmeci, dükkanını emanet ettiği 62 yaşındaki Mahmut Çakmak'ı geri döndüğünde hareketsiz şekilde buldu.
Erzurum’un Kazım Karabekir Mahallesi'nde 5. Toptancılar Sokak’taki bir işletmeci, dükkanını emanet ettiği Mahmut Çakmak’ı (62) geri geldiğinde yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine dükkana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakmak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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