Tipide kaybolan genç çobandan acı haber: Ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle kaybolan 18 yaşındaki çobanın cesedine ulaşıldı.

Tipide kaybolan genç çobandan acı haber: Ölü bulundu
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:24

Dün gece saatlerinde amcası Halil İbrahim Yaprak ile Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yakalandıkları tipi sonrası kaybolan Faruk Yaprak'ı arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

ACI HABER GELDİ

İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Mut Belediyesi ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, Darboğaz mevkisinde bir ağaç çevresindeki çalıların altında Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Genç çobanın cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda kaybolan amca ile yeğeni için dün gece saatlerinde arama çalışması başlatılmış, ekipler bir süre sonra amca Yaprak'a ulaşmış, kayıp yeğenini aramaya devam etmişti.


Etiketler: #Mersin

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