Dün savunma yapmıştı: Mehmet Murat Çalık'ın gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

26.03.2026 15:48:00
Haber Merkezi
İBB davasının 10'uncu celsesinde savunma yapan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın duruşma sonrası hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Dün görülen İBB davasının 10'uncu celsesinde savunma yapan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, bugünkü celsede yaptığı açıklamada Çalık'ın sağlık durumu hakkında konuştu.

“Kanser hastalığının sinsi bir hastalık olduğunu biliyoruz” diyen Ünal, dün 5 saatlik bir savunma yapan Çalık’ın gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığını ve 3 saat hastanede kaldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dün (25 Mart) görülen İBB davasının 10'uncu celsesinde tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İki kez kanser hastalığı atlatan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde 20 kilo kaybetmişti.

Çalık, tutuklu yargılanması süresince birkaç kez ameliyata alınmıştı. Çalık hakkında kötüleşen sağlık durumu nedeni ile başvurulan tahliye talepleri ise reddedilmişti.

İBB Davasında 3. hafta: Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık savunma yapacak! İBB Davasında 3. hafta, bayram tatilinin ardından bugün itibarıyla tekrar başladı. Bu hafta, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yapacak.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Mehmet Murat Çalık'ın savunmasında dikkat çeken 'Adem Soytekin' ayrıntısı İBB’ye yönelik aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davada 10'uncu güne girildi. Bugün görülen celsede tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukat sorgusu devam etti. Mahkemeye verilen aranın ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunması başladı. Çalık savunmasında "Metin Gül, daire ve parayı iskan için verdiğini söylerken; Adem Soytekin, bu dairelerin tamamen ticari ilişkiden kaynaklandığını ifadelerinde belirtmektedir. Bu iki beyan bırakın birbirini doğrulamayı, birbirini çürütmektedir" dedi. Çalık savunmasını kendi yazdığı şiirle bitirdi. Duruşma yarın saat 10:00'da devam edecek.
Mehmet Murat Çalık: 'Özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle' Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bayram birlik ve beraberliktir. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm vatandaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle" dedi.