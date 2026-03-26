Dün savunma yapmıştı: Mehmet Murat Çalık'ın gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

Dün görülen İBB davasının 10'uncu celsesinde savunma yapan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, bugünkü celsede yaptığı açıklamada Çalık'ın sağlık durumu hakkında konuştu.

“Kanser hastalığının sinsi bir hastalık olduğunu biliyoruz” diyen Ünal, dün 5 saatlik bir savunma yapan Çalık’ın gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığını ve 3 saat hastanede kaldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dün (25 Mart) görülen İBB davasının 10'uncu celsesinde tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İki kez kanser hastalığı atlatan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde 20 kilo kaybetmişti.

Çalık, tutuklu yargılanması süresince birkaç kez ameliyata alınmıştı. Çalık hakkında kötüleşen sağlık durumu nedeni ile başvurulan tahliye talepleri ise reddedilmişti.