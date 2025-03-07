'Dünya boştur lo' sözleriyle tanınmıştı: Yaşamını yitirdi
Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken cip çarpan sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti. Öztekin, "Dünya boştur lo" sözleriyle tanınıyordu.
İsmail Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ videosuyla bir anda tanındı. Öztekin, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ demesi birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı oldu.
Kaza, saat 20.00 sularında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan İsmail Öztekin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan İsmail Öztekin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #mardin
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