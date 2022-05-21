Dünya şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:03

1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okudu. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Çakıroğlu, EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Aynı yıl Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kilo finalinde Kolombiyalı rakibi Ingrit Valencia Victoria’yı mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir sürecin ardından şampiyonluğu kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Çakıroğlu, “Çok mutluyum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama desteklerle birlikte attık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce koronavirüs geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı. Burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerim çok destek oldu. Onun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum. Gerçekten çok zor bir dönem geçirdim. İnşallah darısı bundan sonraki maçlara” diye konuştu.