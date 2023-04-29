Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:58

Güncelleme: 29.04.2023 - 15:58

Veteriner Hekimler; hayvan refahının bir öncelik olmasını sağlarlar ve bu hayvanların sesi olurlar. Veteriner hekimler bu yükün fiziksel ve ruhsal sonuçlarının farkındadırlar. Veterinerlik Hekimler Günü'nün ne olduğu ve ne zaman kutlandığı merak ediliyor. Peki, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedir? Dünya Veteriner Hekimler Günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Veteriner Hekimler Günü, her yıl olduğu gibi Nisan ayının son cumartesi gününde kutlanıyor. Dünya Veteriner Hekimler Günü, 2023 yılında 29 Nisan 2023 Cumartesi gününde kutlandı.

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Veteriner Hekimler Günü, ilk olarak 2008 yılında gündeme gelmiş ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'nin (WVA) 2000 yılında, her nisan ayının son cumartesi gününü "Dünya Veteriner Hekimler Günü" olarak ilan etmesi ile kutlanmaya başladı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA); her yıl, ulusal veteriner hekimler dernekleri tarafından hazırlanan en başarılı projeyi ödüllendirmek amacı ile Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü verilmesine karar aldılar.

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de Veteriner Hekimler Günü ilk olarak 28 Nisan 2001'de Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin düzenlediği organizasyon ile kutlandı.

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Her sene Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında hem yüz yüze hem de çevrim içi etkinlikler düzenlenir. Veterinerlik görevini yapanlar toplantılar düzenleyerek nasıl daha iyi olabileceklerine ilişkin çalışmalar yürütürler. Hediyeleşmenin olduğu bu anlamlı günde takdir yemeği ya da partisi düzenlenebilir. Veterinerlik Günü’nü anlatan kartpostallar, e-postalar, el ilanları ya da infografikler hazırlanabilir. Baskılarda “Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun!” yazısına yer verilebilir.

Hayvan sahibi olan kişiler veteriner hekimlerine çeşitli teşekkür mesajları gönderebilir, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapabilir. Ayrıca hekimler tarafından düzenlenen etkinliklere katılabilir. Hediye olarak hayvan baskılı tişörtler, telefon kılıfı, su şişesi, ahşap işlemeler, ayakkabı, çorap gibi ürünler alınabilir.