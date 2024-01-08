'Dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli vurularak yakalandı
Şanlıurfa'da gece bekçileri şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ateş açan şüpheliler ayaklarından vurularak yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçileri mahallede devriye görevinde bulunurken şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.
Bu sırada şüpheli 2 kişi tabancalarla ateş açarak kaçmaya başladı. Takip sırasında uyarılara rağmen kaçan şüpheliler İbrahim T. ile Ahmet B., bekçilerin açtığı ateş sonucu ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralanan 2 kişi çağrı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İbrahim T. ile Ahmet B.’nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
Çevrede inceleme yapan ekipler ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Bira fiyatlarına dev zam!
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar