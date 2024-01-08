'Dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli vurularak yakalandı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:28

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:59

Olay, gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçileri mahallede devriye görevinde bulunurken şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.

Bu sırada şüpheli 2 kişi tabancalarla ateş açarak kaçmaya başladı. Takip sırasında uyarılara rağmen kaçan şüpheliler İbrahim T. ile Ahmet B., bekçilerin açtığı ateş sonucu ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan 2 kişi çağrı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İbrahim T. ile Ahmet B.’nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Çevrede inceleme yapan ekipler ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.