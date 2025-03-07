'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta kilolarca uyuşturucu yakalandı!

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta kilolarca uyuşturucu yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:21

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekipler, şüpheli ikinci bir aracı da tespit etti. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan bu araç, yapılan takip sonucu yakalandı.

Araçlarda narkotik polis köpeği "Hektor" ile yapılan aramada, 5 kilo 200 gram metamfetamin, şüphelilerin ikametlerinde de 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 


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