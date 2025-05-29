'Duran Adam' eylemine katılmışlardı... Gözaltındaki gençlere dikkat çeken soru!

Gezi Parkı eylemlerinin 12'nci yıldönümünde, akşam
saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, yüzlerini Atatürk
Kültür Merkezi'ne (AKM) dönerek "Duran Adam" eylemi gerçekleştirdi.
Eyleme müdahale eden polis, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak
üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Avukatın Sesi İnisiyatifi'ne bağlı avukatlar, Taksim'de
gözaltına alınan müvekkillerine hukuki destek için İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne gitti. İlk başta içeri alınmayan avukatların, ısrarlı
girişimlerinin ardından ifade işlemlerini takip etmelerine izin verildi.
2911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ
Gözaltına
alınanlara 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet
suçlaması yöneltildi. Emniyet görevlileri tarafından gözaltındaki gençlere şu
sorular yöneltildi:
"Herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek, sendika
üyeliğiniz bulunmakta mıdır? Söz konusu eylemden ne şekilde haberdar oldunuz?
Eyleme katılmanız yönünde tarafınıza teşvikte bulunuldu mu veya baskı yapıldı
mı?
İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda kamuoyuna
duyurulan 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü' yapılamayacak alanlardan olduğu
belirtilen yerde gerçekleştirdiğiniz eylemde görevlilerimizin dağılmanız
yönündeki uyarı ve ikazlarına rağmen neden dağılmamakta ısrar ettiniz?
Gerçekleştirmiş olduğunuz eylem sonucunda 2911 Sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçundan yakalandınız.
Üzerinize atılı suçlama hakkında ifadenizi veriniz?
Eylem esnasında 'Çapulistan' ve 'İsyan burada' ibareleri
yazılı iki adet pankart görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Bu hususta
ifadenizi veriniz?
Görevlilerimizce muhafaza altına alınan 2 adet pankartı siz
mi hazırladınız, siz hazırlamadıysanız kim/kimler tarafından hazırlanarak
eylemde kullanmanız amacıyla tarafınıza nasıl verildi? Bu hususta ifadenizi
veriniz?"
"SÖZLÜ VE FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALDIK"
Gençler, verdikleri ifadelerde Taksim Meydanı'nın yasaklı
alan olduğunu bilmediklerini belirterek suçlamaları reddetti. Gözaltı sürecinde
sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldıklarını, ters kelepçe uygulandığını ifade
ettiler.
Gençlerin avukatı, "Saat 22.30'dan 02.45'e kadar
emniyet binası içerisine alınmayarak müvekkilimle görüştürülmedim. Avukatla
görüş hakkı keyfi bir biçimde kısıtlanmıştır. Savunmamızı savcılıkta vereceğiz,
müvekkil serbest bırakılmalıdır" dedi.
ÖĞLE SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Edinilen bilgilere göre, ifadelerinin ardından iki çocuk
serbest bırakılırken, diğer 19 genç öğle saatlerinde mevcutlu olarak adliyeye
sevk edilecek.