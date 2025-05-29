'Duran Adam' eylemine katılmışlardı... Gözaltındaki gençlere dikkat çeken soru!

Gezi Parkı eylemlerinin 12'nci yıldönümünde, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, yüzlerini Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) dönerek "Duran Adam" eylemi gerçekleştirdi. Eyleme müdahale eden polis, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'ne bağlı avukatlar, Taksim'de gözaltına alınan müvekkillerine hukuki destek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. İlk başta içeri alınmayan avukatların, ısrarlı girişimlerinin ardından ifade işlemlerini takip etmelerine izin verildi.

2911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Gözaltına alınanlara 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlaması yöneltildi. Emniyet görevlileri tarafından gözaltındaki gençlere şu sorular yöneltildi:

"Herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek, sendika üyeliğiniz bulunmakta mıdır? Söz konusu eylemden ne şekilde haberdar oldunuz? Eyleme katılmanız yönünde tarafınıza teşvikte bulunuldu mu veya baskı yapıldı mı?

İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda kamuoyuna duyurulan 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü' yapılamayacak alanlardan olduğu belirtilen yerde gerçekleştirdiğiniz eylemde görevlilerimizin dağılmanız yönündeki uyarı ve ikazlarına rağmen neden dağılmamakta ısrar ettiniz?

Gerçekleştirmiş olduğunuz eylem sonucunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçundan yakalandınız. Üzerinize atılı suçlama hakkında ifadenizi veriniz?

Eylem esnasında 'Çapulistan' ve 'İsyan burada' ibareleri yazılı iki adet pankart görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Bu hususta ifadenizi veriniz?

Görevlilerimizce muhafaza altına alınan 2 adet pankartı siz mi hazırladınız, siz hazırlamadıysanız kim/kimler tarafından hazırlanarak eylemde kullanmanız amacıyla tarafınıza nasıl verildi? Bu hususta ifadenizi veriniz?"

"SÖZLÜ VE FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALDIK"

Gençler, verdikleri ifadelerde Taksim Meydanı'nın yasaklı alan olduğunu bilmediklerini belirterek suçlamaları reddetti. Gözaltı sürecinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldıklarını, ters kelepçe uygulandığını ifade ettiler.

Gençlerin avukatı, "Saat 22.30'dan 02.45'e kadar emniyet binası içerisine alınmayarak müvekkilimle görüştürülmedim. Avukatla görüş hakkı keyfi bir biçimde kısıtlanmıştır. Savunmamızı savcılıkta vereceğiz, müvekkil serbest bırakılmalıdır" dedi.

ÖĞLE SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Edinilen bilgilere göre, ifadelerinin ardından iki çocuk serbest bırakılırken, diğer 19 genç öğle saatlerinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.