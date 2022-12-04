Duran kalbini yeniden çalıştıran 112 Acil Servis ekibini evinde ağırladı

04 Aralık 2022 Pazar, 11:05

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Kadir Özdemir, 26 Kasım’da evinde rahatsızlandı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans istemesi üzerine harekete geçen ekipler, 3 buçuk dakikada adrese geldi.

Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesi esnasında kalbi duran Özdemir, uygulanan 15 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu. Solunum ve kalp ritmi normale dönen Özdemir, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, yapılan kontrollerinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Kadir Özdemir, istirahat ettiği evinde İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala, Dr. Haluk Kıvanç, Acil Tıp Teknisyeni ve ambulans şoförü İsa Çam, Acil Tıp Teknisyeni Nurcan Kabacık ve ambulans talebi esnasında çağrıyı karşılayan Şerife Tekindor tarafından ziyaret edildi.

Hayata tekrar tutunmasına vesile olan 112 Acil Servis ekiplerine duacı olduğunu belirten Kadir Özdemir, “1937 doğumluyum. Allah razı olsun. Kardeşlerime tek söyleyeceğim şey, Allah razı olsun” dedi.

“BİZ UMUDU KESMİŞTİK..."

Evde geçirdiği rahatsızlık esnasında kayınpederi Kadir Özdemir'in yanında olduğunu belirten Mahmut Topçu, ambulansın ve sağlık çalışanlarının çok hızlı bir şekilde gelmesinin hayat kurtardığını söyledi. Topçu, “Kendisi kayınpederim olur. Müdahale anında yanındaydım, kalbi durmuştu. Daha sonra yüzüne soğuk su serptik. Soğuk su serpince kendine geldi zaten. Biz de o arada ambulansı çağırdık. Bunlar da sağ olsunlar hemen geldiler, 2 dakika sürmedi. Onlar gelir gelmez babam bir daha gitti. Soluk gitti, nefes gitti, bir dakika gelmedi. Biz umudu kestik. Daha sonra bir baktık babamın nefes geri geldi. Kendilerine teşekkür ederim. Hayata döndü halen daha yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“KALP HAREKETLERİNİ İZLEDİĞİMİZ CİHAZDA KALBİNİN DURDUĞUNU GÖRMÜŞTÜK”

Müdahale için geldikleri esnada kontrol cihazından Özdemir'in kalbinin durduğunu gördüklerini ve kalp masajıyla kalbi tekrar çalıştırdıklarını söyleyen Doktor Haluk Kıvanç, “Hastanın bilincinin kaybolduğunu ve bayılmasının olduğunu söyleyerek bizi oraya yönlendirdi komuta merkezimiz. Yapılacak muayene esnasında amca tekrardan bir bilinç kaybı yaşadı ve kalbinin elektriksel aktivitesini izlediğimiz cihazda gördüğümüz şey kalbinin tamamen durmuş olduğuydu. Amcayı hızlı bir şekilde yatırıp kalp masajına başladık. Amcanın gözünün açıldığını gördük. 'Beni duyuyor musun?' diye sormuştum, 'Duyuyorum' cevabını vermişti. Nabzını da toparladıktan sonra hastayı kontrol amaçlı hastaneye sevk ettik. İlkyardımın önemi de aslında burada başlıyor. Erken tanıma, erken müdahalenin gerçekten güzel sonuçlarla dönüşleri oluyor” diye konuştu.

“TRAFİKTE AMBULANSLARA YOL VERELİM”

Erken müdahale sonucu Kadir amcanın hayata tutunduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, ambulansa yol verme ve 112 Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara seslenerek, “Kadir amcamızın şöyle bir özelliği var: Kendisi evde rahatsızlanıyor ve kalbi duruyor. 112 Çağrı Merkezi'ne çağrı yapılıyor, ambulansımız yaklaşık 3 buçuk dakikalık bir sürede kendisine ulaşıyor. Duran kalbini çalıştırmak için 15 dakika kalp masajı yapılıyor. Anlatmak istediğimiz şeylerden birisi 112 Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi. Ayrıca trafikte ambulanslara yol verelim” dedi.

“ESKİŞEHİR 112, ARREST VAKALARIN YÜZDE 25’İNİ NABIZ ALARAK HASTANEYE TESLİM ETME BAŞARISI GÖSTERDİ”

2022 yılında 112 Acil Servis ekiplerinin gittikleri vakalarda kalbi durmuş olan hastalardan yüzde 25’ini nabız alarak hastaneye götürdüğünü belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala, erken ve doğru müdahalenin önemine değindi. Bu oranın daha da artması için çaba gösterdiklerini belirten Pala, şu ifadeleri kullandı:

“Ekibimiz geldiğinde Kadir amcanın solunumunun ve dolaşımının durduğunu fark ediyorlar. Yaklaşık 3 buçuk dakika gibi bir sürede ulaşmış oluyorlar. Eskişehir’de zaten kentsel alanda ortalama ulaşım süremiz dört dakikanın altında. Hızlı bir acil müdahaleye başlıyorlar, sonrasında şehir hastanemize teslim ediliyor. Bugün Kadir amcamız gördüğünüz gibi sağlıklı, başımızda iyi ki var. Teyzemizle birlikte bizi misafir etti. Ben buradan tüm acil sağlık çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Aynı zamanda da Eskişehir 112 çalışanlarına teşekkür ediyorum böyle bir başarıyı sağladıkları için. Eskişehir 112, arrest vakaların yüzde 25’ini nabız alarak hastaneye teslim etme başarısı gösterdi 2022 yılı içerisinde. İnşallah bunu daha da arttırarak devam edeceğiz.”